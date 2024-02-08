«Как им играть?!» Озил потроллил «Атлетико» на фоне новости о введении синей карточки

Бывший атакующий полузащитник мадридского «Реала» Месут Озил подшутил над столичным «Атлетико» после появления новости о том, что в футболе может быть введена синяя карточка, которая предполагает удаление игрока с поля на 10 минут, если он совершит преднамеренный фол или проявит несогласие с официальным представителем матча.

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«Значит, «Атлетико» будет играть только вшестером?» — написал Озил в соцсети Х (ранее Twitter).

Данная шутка обусловлена тем, что на протяжении многих сезонов «матрасники» воспринимались как грубая команда, которая совершает множество нарушений в течение матча. В сезоне-2020/2021 и сезоне-2021/2022 «Атлетико» занимал пятое место в чемпионате Испании по количеству жёлтых карточек в сезоне.

Озил выступал за «Реал» с 2010 по 2013 год.