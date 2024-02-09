Тренер сборной Франции Дешам высказался о возможном переходе Мбаппе в «Реал»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал новость о том, что нападающий национальной команды и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе принял решение стать игроком мадридского «Реала».

«Я знаю, что многие сосредоточены на этом. Он примет решение, и о нём будет сообщено, когда Килиан будет чувствовать, что настало правильное время.

На данный момент его клубом является «ПСЖ». У меня нет особых ожиданий. Но, когда он будет с нами в марте на сборе, он, как и всегда, будет сосредоточен на интересах команды и на двух товарищеских матчах, которые нам предстоит сыграть. До чемпионата Европы, возможно, у вас будет ответ», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Напомним, ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе близок к переходу в мадридский «Реал». Также появлялась информация, что французский футболист уже определился с тем, где он будет жить в столице Испании.

В нынешнем сезоне 24-летний нападающий провёл 28 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 29 голов и сделал семь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мбаппе в € 180 млн.