Раванелли рассказал об интригах в матче Лиги чемпионов между «Интером» и «Атлетико»

Бывший итальянский футболист Фабрицио Раванелли поделился мыслями о противостоянии миланского «Интера» с мадридским «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

«Очень любопытно посмотреть, в какой манере «Интер» сыграет против «Атлетико», поскольку у Симоне Индзаги и Диего Симеоне очень разные тактики. Основная интрига заключается в том, будут ли крайние защитники «Интера» занимать такие же высокие позиции, как это обычно происходит, или в игре с «Атлетико» Индзаги изменит подход, ведь подопечные Симеоне могут наказать при любой возможности.

Мы всегда говорили, что «Интер» рискует, но предпочитает играть от себя, поэтому посмотрим, что произойдёт в матче с «Атлетико», – приводит слова Раванелли Radio Sportiva.

Напомним, команды Симоне Индзаги и Диего Симеоне сыграют друг с другом в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча пройдёт 20 февраля в Милане, а выездная для «нерадзурри» игра запланирована на 13 марта.

Вермерен прилетел в Мадрид для подписания контракта с «Атлетико»: