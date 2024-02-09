Роналду – болельщикам «Аль-Хиляля»: здесь я, не Месси!

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на поведение болельщиков «Аль-Хиляля» (0:2) в товарищеском матче, сообщает Infobae.

По данным источника, при каждом касании Роналду мяча болельщики «Аль-Хиляля» скандировали имя Лионеля Месси. В одном из эпизодов Роналду жестами обратился к трибунам, сказав «Здесь я… не Месси!».

Напомним, ранее «Аль-Наср» разгромил «Интер Майами» со счётом 6:0 в товарищеском матче. Роналду не принимал участие в этой встрече. Месси, в свою очередь, вышел на поле на последних минутах.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 24 гола и 11 результативных передач.

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