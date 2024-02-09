Кассьерра: самая важная дата для «Зенита» – день игры со «Спартаком»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра назвал самый важный день для клуба из Санкт-Петербурга.

«Самое важное — продолжать двигаться без повреждений и постоянно набирать обороты. Самая важная дата для нас — день игры со «Спартаком», — приводит слова Кассьерры официальный сайт «Зенита».

В нынешнем сезоне 26-летний Матео провёл за «Зенит» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Действующее соглашение Кассьерры с сине-бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость колумбийского нападающего в € 9 млн.

На зимний перерыв «Зенит» ушёл на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 36 очков.

«Зенит» затроллил «Фламенго» в социальной сети: