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Рафаэл Леау назвал своего футбольного кумира

Рафаэл Леау назвал своего футбольного кумира
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Португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау ответил на вопрос о своём кумире.

«Криштиану Роналду? Конечно, для меня он кумир. Но единственные люди, с которых я беру пример с самого детства, – это мои родители», – приводит слова Леау сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Леау выступает за «Милан» с 2019 года. В нынешнем сезоне вингер провёл за «россонери» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и шестью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 90 млн.

На данный момент «Милан» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Пиоли набрали 46 очков за 22 тура. Отставание команды от лидирующего «Интера» — восемь очков. Также «россонери» выбыли из Лиги чемпионов, заняв третье место в группе.

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