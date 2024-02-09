Защитник «Манчестер Сити» ответил на вопрос о будущем Гвардиолы в клубе

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке высказался о будущем главного тренера команды Хосепа Гвардиолы в английском клубе.

«Продление контракта Гвардиолы? Все надеются на это, но никто не знает, что он собирается делать», — приводит слова Аке ITV.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» на протяжении семи лет (с 2016 года). Под его руководством команда пять раз выигрывала чемпионат Англии, два раза побеждала в Кубке и Суперкубке Англии и по разу — в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

После 23 туров АПЛ нынешнего сезона турнирную таблицу возглавляет «Ливерпуль», набравший 51 очко. На втором месте располагается «Манчестер Сити» (49 очков), но «горожане» провели на одну игру меньше. Тройку лидеров замыкает «Арсенал» (49 очков).

Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии: