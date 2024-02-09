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Соломатин: когда на тебя сваливаются деньги, позволяешь себе всё, чего не было в детстве

Соломатин: когда на тебя сваливаются деньги, позволяешь себе всё, чего не было в детстве
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Бывший полузащитник «Динамо», «Анжи», «Амкара», а ныне игрок казанского «Сокола» Павел Соломатин рассказал, о чём сожалеет в карьере. Он высказался о слабости к деньгам в молодом возрасте, и подчеркнул глобальный характер подобной проблемы среди спортсменов.

«Сожалею о том, что в молодости занимался ерундой, и вот так всё получилось. Проблема молодых — слабость к деньгам. Скажу прямо про себя. Я не из богатой семьи, и когда на тебя сваливаются хорошие деньги, то начинаешь себе позволять всё то, чего не было в детстве. Многие же спортсмены лишены детства. Плюсом погулять. Несоблюдение режима приводит к тому, что всё получается вот так», — сказал Павел Соломатин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Полностью интервью с Павлом Соломатиным читайте на «Чемпионате» в 12:00
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