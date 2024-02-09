Экс-форвард «Зенита» Азмун прокомментировал вылет сборной Ирана с Кубка Азии

Нападающий сборной Ирана и итальянской «Ромы» Сердар Азмун подвёл итоги матча 1/2 финала Кубка Азии, в котором иранская национальная команда уступила Катару (2:3).

«Ненавижу говорить, что мы пытались. Мы не смогли выиграть большой кубок, о котором давно мечтали, поэтому даже если мы играли хорошо, правильные слова подобрать невозможно… Увы. Дорогие иранцы, вы наша единственная и самая большая мотивация продолжать бороться и существовать. Простите нас и знайте, что мы вернёмся сильнее», — написал Азмун в социальных сетях.

Напомним, в состоявшемся 7 февраля матче 1/2 финала Кубка Азии сборная Ирана проиграла национальной команде Катара со счётом 2:3. Сердар Азмун забил первый гол в этой встрече.