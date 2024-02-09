Соломатин: Вальбуэна — очень классный футболист, но самым крутым в «Динамо» был Самба!

Бывший полузащитник «Динамо», «Анжи», «Амкара», а ныне игрок казанского «Сокола» Павел Соломатин рассказал о лучших легионерах, с которыми играл в одном составе. Он выделил африканского защитника Кристофера Самба и французского плеймейкера Матьё Вальбуэна. Оба игрока выступали в московском «Динамо».

«Вернувшись из аренды в «Амкаре», я немного потренировался с Вальбуэна. Очень классный футболист! Бюттнер — тоже. Сразу почувствовал разницу между европейским футболом и российским. Самба — самый крутой (смеётся). При его габаритах (194 см, 94 кг. — Прим. «Чемпионата») — очень техничный защитник! Я таких никогда и нигде не видел», — сказал Павел Соломатин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.