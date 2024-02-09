Соломатин: Петреску так начал бить по мячу, что у меня ноги задрожали

Бывший полузащитник «Динамо», «Анжи», «Амкара», а ныне игрок казанского «Сокола» Павел Соломатин поделился воспоминаниями о совместной работе с экс-тренером московского «Динамо» Даном Петреску. Он рассказал о самой запоминающейся истории с румынским специалистом.

«Самая запоминающаяся история с Петреску — когда я дебютировал в стартовом составе. В раздевалке перед самым выходом на поле он всегда ставил мяч на центр. Сижу, смотрю на всё это. А он как взорвался и начал бить по этому мячу! Я сперва подумал, что у меня ноги задрожали от испуга. Смотрю на всех — сидят спокойно, а я вообще не спокоен. И он тоже не был спокойным. Но завёл качественно!» — сказал Павел Соломатин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.