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Экс-игрок «Рубина» М’Вила ведёт переговоры с «Вест Бромвичем» — Санти Ауна

Экс-игрок «Рубина» М’Вила ведёт переговоры с «Вест Бромвичем» — Санти Ауна
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Бывший полузащитник казанского «Рубина» и сборной Франции Янн М'Вила может стать игроком английского «Вест Бромвича», сообщает журналист Санти Ауна в соцсети Х (ранее Twitter). Напомним, француз являлся игроком казанского клуба с 2014 по 2018 год. За это время М'Вила провёл 80 матчей, забил три мяча и отдал семь голевых передач.

По информации источника, стороны находятся в стадии продвинутых переговоров, заключение соглашения ожидается в ближайшее время. Обсуждается сделка на четыре месяца. Сам М'Вила также заинтересован в переходе.

Последним клубом М'Вила был «Олимпиакос». За греческую команду француз выступал на протяжении трёх лет (с 2020 года). Контракт игрока с клубом истёк в начале июля этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн. Ранее сообщалось о возможном переходе М'Вила в «Марсель» и интересе «Сандерленда».

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