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Соломатин назвал два условия, необходимых для карьерного роста молодых игроков в России

Соломатин назвал два условия, необходимых для карьерного роста молодых игроков в России
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Бывший полузащитник «Динамо», «Анжи», «Амкара», а ныне игрок казанского «Сокола» Павел Соломатин назвал два условия, необходимых для карьерного роста молодых футболистов в России. По его словам, из Второй лиги реально пробиться в более сильные дивизионы российского футбола.

«Молодому реально выбиться наверх из Второй лиги. Если забьёт много голов, будет как-то выделяться и с ним рядом будут правильные люди, то почему нет? Люди могут продвинуть дальше — и всё будет хорошо.

Встречал и тех, у кого были амбиции, и тех, кому Второй лиги с головой хватало. Ребята пришли, потренировались, поиграли в удовольствие — и разъехались по домам. Не буду называть фамилии, но с такими сталкивался», — сказал Павел Соломатин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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