Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Динамо» и «Анжи» Соломатин назвал Хохлова идеальным тренером

Экс-игрок «Динамо» и «Анжи» Соломатин назвал Хохлова идеальным тренером
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Динамо», «Анжи», «Амкара», а ныне игрок казанского «Сокола» Павел Соломатин назвал Дмитрия Хохлова идеальным тренером. Игрок пересекался со специалистом в «Динамо».

«Хохлов взял меня в дубль, и мы начали работать. Мы с Дмитрием Валерьевичем отлично поняли друг друга, к чему надо стремиться. Он мне всё рассказывал, подсказывал.

Как тренер и человек он для меня идеальный. Кто играет, для тех тренер всегда хороший. Но даже когда я пропускал матчи или выходил на замену, Дмитрий Валерьевич всё равно оставался для меня идеальным. Он всегда подсказывал, как надо работать, чтобы вернуться в состав. Эту работу мы потом продолжили в главной команде. Вроде бы немного получилось», — сказал Павел Соломатин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Материалы по теме
«Высказал Денисову всё, и жизнь перед глазами пролетела». Приключения таланта из «Динамо»
Эксклюзив
«Высказал Денисову всё, и жизнь перед глазами пролетела». Приключения таланта из «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android