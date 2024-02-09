Экс-игрок «Динамо» и «Анжи» Соломатин назвал Хохлова идеальным тренером

Бывший полузащитник «Динамо», «Анжи», «Амкара», а ныне игрок казанского «Сокола» Павел Соломатин назвал Дмитрия Хохлова идеальным тренером. Игрок пересекался со специалистом в «Динамо».

«Хохлов взял меня в дубль, и мы начали работать. Мы с Дмитрием Валерьевичем отлично поняли друг друга, к чему надо стремиться. Он мне всё рассказывал, подсказывал.

Как тренер и человек он для меня идеальный. Кто играет, для тех тренер всегда хороший. Но даже когда я пропускал матчи или выходил на замену, Дмитрий Валерьевич всё равно оставался для меня идеальным. Он всегда подсказывал, как надо работать, чтобы вернуться в состав. Эту работу мы потом продолжили в главной команде. Вроде бы немного получилось», — сказал Павел Соломатин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.