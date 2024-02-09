«Марио вправе радоваться». Караваев – о забеге Фернандеса после гола «Зенита» ЦСКА

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о праздновании защитника сине-бело-голубых Марио Фернандеса в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

«Я сначала не заметил, на самом деле, потом только сам на видео увидел. Есть ли у меня обида на ЦСКА? Честно, уже нет. Если бы мне было 19-20 лет, то да, наверное, побежал бы. А сейчас в таком возрасте… Обиды нет на ЦСКА. Какая обида?

Как отнеслись к этому трюку Марио в команде? А что мы сделаем? Ну, побежал, порадовался. Но он игрок «Зенита», поэтому он вправе радоваться»», — сказал Караваев в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, Марио Фернандес подписал контракт с «Зенитом» в июле 2023 года. Соглашение заключено по схеме «1+1» — один год фактического контракта плюс возможность пролонгации ещё на сезон. Ранее Фернандес выступал за московский ПФК ЦСКА в период с 2012 по 2022 год и был одним из лидеров команды.