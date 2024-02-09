Тренер «Оренбурга» Деограсия: Томпсон набирает форму, Флорентин вернулся в общую группу

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия рассказал о состоянии новичка команды Хорди Томпсона, а также сообщил, что футболисты Габриэль Флорентин и Арсен Адамов приступили к тренировкам в общей группе.

«Готов ли Томпсон? Ещё немного нужно подождать. До прихода к нам не тренировался некоторое время, ему нужно было набрать форму, он идёт к этому и скоро будет готов. Сейчас у нас подключился к тренировкам Габриэль Флорентин, плюс Арсен Адамов начал работать в общей группе. Впереди у нас третьи сборы, чтобы улучшить форму этих ребят», — приводит слова Деограсии издание «РБ Спорт».

Напомним, «Оренбург» завершил первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона на 14-м месте в турнирной таблице. Команда Давида Деограсии набрала 15 очков по результатам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства оренбуржцы сыграют с московским ЦСКА на выезде. Игра состоится в начале марта.