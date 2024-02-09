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Нападающий «Оренбурга» Оганесян пропустит начало весенней части сезона из-за травмы

Нападающий «Оренбурга» Оганесян пропустит начало весенней части сезона из-за травмы
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия рассказал, что нападающий его команды Степан Оганесян пропустит начало весенней части сезона-2023/2024 из-за полученного повреждения.

«Что с Оганесяном? У него травма, проблемы с ногой. Он будет в лазарете ещё примерно месяц. Вторую часть сезона начнём без него», — приводит слова Деограсии издание «РБ Спорт».

Напомним, «Оренбург» завершил первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона на 14-м месте в турнирной таблице. Команда Давида Деограсии набрала 15 очков по результатам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства оренбуржцы сыграют с московским ЦСКА на выезде. Игра состоится в начале марта. Оганесян в сезоне-2023/2024 провёл 16 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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