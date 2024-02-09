Караваев ответил на вопрос о тренерской эволюции Семака

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о тренерской эволюции Сергея Семака. Также футболист рассказал, повышал ли Семак голос на команды в сезоне-2023/2024.

«Был ли момент в этом сезоне, когда Семак повышал голос? Были какие-то, но прям вот так жёстко, наверное, нет. Когда с «Сепаханом» мы играли товарищескую игру, вот тогда очень жёстко было. Мы приехали, нас «возили» первый тайм, мы просто не могли выйти из штрафной. Я такого давно не помню.

Как Семак эволюционирует как тренер, становится жёстче или лояльнее? Всего понемногу. В тактике – да, потому что схема меняется. Сейчас больший акцент на этом. Тактических упражнений стало больше», — сказал Караваев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».