Анчелотти — о синей карточке: мы должны упростить правила, которые становятся всё сложнее

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на новость о том, что в футболе будет введена синяя карточка, предполагающая удаление игрока с поля на 10 минут, если он совершит преднамеренный фол или проявит несогласие с официальным представителем матча.

«Синяя карточка? Общая идея, которую я вынашиваю в отношении правил, заключается в том, чтобы попытаться упростить их настолько, насколько это возможно. Мы должны упростить правила, которые с каждым годом становятся всё сложнее. Я не знаю, усложняет ли карточка работу рефери», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal.

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В новости о введении синей карточки, появившейся вчера, 8 февраля, утверждалось, что соревнования высшего уровня будут исключены из первоначального тестирования в профессиональной игре, если протоколы потребуют дальнейшей доработки, но испытания в элитных командах могут начаться уже летом.