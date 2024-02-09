Анчелотти — о травме Мбаппе: я не видел, как это случилось, не смотрел игру

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о травме нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Я не смотрел игру, не видел этого момента (получения Килианом травмы. — Прим. «Чемпионата)», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal в социальной сети X (ранее Twitter).

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Напомним, 25-летний нападающий получил болезненный удар в недавнем матче Кубка Франции с «Брестом». Французский форвард смог доиграть встречу до конца, однако в четверг пропустил тренировку команды. В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 29 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, записав в свой актив 30 голов и семь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мбаппе в € 180 млн.