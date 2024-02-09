Анчелотти высказался о дисквалификации тренера «Жироны» Анхеля

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ситуацию с дисквалификацией Мичела Анхеля, возглавляющего «Жирону», на два матча Ла Лиги. Напомним, он был удалён на 89-й минуте матча 23-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» (0:0) из-за неспортивного поведения. Завтра, 10 февраля, в 24-м туре встретятся «Реал» и «Жирона». Начало игры — в 20:30 мск.

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«Считаю ли я санкцию для Мичела справедливой? Не знаю, потому что все тренеры немного преувеличивают в протесте, но это требует немного большего понимания, в зависимости от контекста. Если бы было немного больше понимания, он бы завтра был на «Бернабеу», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal в социальной сети X (ранее Twitter).