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Таранов: потеря футболиста уровня Мендеса скажется на игре ЦСКА

Таранов: потеря футболиста уровня Мендеса скажется на игре ЦСКА
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Бывший футболист ЦСКА Иван Таранов высказался о возможном переходе чилийского полузащитника красно-синих Виктора Мендеса в турецкий «Трабзонспор».

«Сложно оценивать ситуацию, потому что нужно быть внутри клуба. Безусловно, потеря такого игрока, как Мендес, скажется на уровне игры. Но надо понимать, что преследует клуб, когда отпускает игрока и берёт кого-то на его место. Но это будет потерей, если Мендеса продадут», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» сделал предложение ЦСКА по трансферу Виктора Мендеса. Отмечалось, что турецкий клуб предлагает € 4 млн + € 2 млн бонуса и процент от последующей продажи. Трансферное окно в Турции закрывается сегодня, 9 февраля, времени договориться очень мало.

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