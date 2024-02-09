Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капленко: Манчини — очень умный тренер, но в «Зените» мало с кем разговаривал

Капленко: Манчини — очень умный тренер, но в «Зените» мало с кем разговаривал
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник «Зенита» Кирилл Капленко, ныне выступающий за «Балтику», рассказал о работе под руководством итальянского специалиста Роберто Манчини. Итальянец работал в «Зените» с 2017 по 2018 год.

«Мне Роберто запомнился тем, что мало с кем разговаривал. Ходил сам по себе. Я его как-то не ощущал. Может, с топ-игроками он общался чаще, но все свои задумки показывал на поле. В этом плане он очень умный тренер. Личного общения с ним практически и не было», – приводит слова Капленко Metaratings.

На данный момент Манчини возглавляет сборную Саудовской Аравии. За свою тренерскую карьеру итальянец работал с «Лацио» и «Интером», английским «Манчестер Сити» и турецким «Галатасараем». Последним местом работы 59-летнего специалиста до Саудовской Аравии была сборная Италии, с которой он выиграл чемпионат Европы — 2020.

Материалы по теме
Манчини может покинуть сборную Саудовской Аравии после неудачи на Кубке Азии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android