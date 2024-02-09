Капленко: Манчини — очень умный тренер, но в «Зените» мало с кем разговаривал

Экс-полузащитник «Зенита» Кирилл Капленко, ныне выступающий за «Балтику», рассказал о работе под руководством итальянского специалиста Роберто Манчини. Итальянец работал в «Зените» с 2017 по 2018 год.

«Мне Роберто запомнился тем, что мало с кем разговаривал. Ходил сам по себе. Я его как-то не ощущал. Может, с топ-игроками он общался чаще, но все свои задумки показывал на поле. В этом плане он очень умный тренер. Личного общения с ним практически и не было», – приводит слова Капленко Metaratings.

На данный момент Манчини возглавляет сборную Саудовской Аравии. За свою тренерскую карьеру итальянец работал с «Лацио» и «Интером», английским «Манчестер Сити» и турецким «Галатасараем». Последним местом работы 59-летнего специалиста до Саудовской Аравии была сборная Италии, с которой он выиграл чемпионат Европы — 2020.