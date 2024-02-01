Манчини может покинуть сборную Саудовской Аравии после неудачи на Кубке Азии

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Роберто Манчини в ближайшее время может лишиться своего поста. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter). Итальянец возглавляет саудовцев с 27 августа прошлого года.

По информации источника, руководители саудовской федерации футбола крайне недовольны выступлением национальной команды на Кубке Азии — 2024. Сборная вылетела на стадии 1/8 финала турнира, уступив в серии пенальти национальной команде Южной Кореи (1:1, 2:4 по пен.).

За свою тренерскую карьеру Манчини возглавлял итальянские «Лацио» и «Интер», английский «Манчестер Сити», турецкий «Галатасарай» и российский «Зенит». Последним местом работы 59-летнего специалиста до Саудовской Аравии была сборная Италии, с которой он выиграл чемпионат Европы — 2020.