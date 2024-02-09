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«Зенит» уступил катарскому «Аль-Райяну» в контрольном матче

«Зенит» уступил катарскому «Аль-Райяну» в контрольном матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и катарский «Аль-Райян». Команды играли на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане (Катар). «Аль-Райяну» удалось одержать уверенную победу со счётом 4:2.

В первом тайме команды не смогли отметиться забитыми мячами. Однако во второй половине соперники забили аж шесть голов на двоих. Катарская команда вышла вперёд на 48-й минуте после автогола Алексея Сутормина. Ещё спустя шесть минут «Аль-Райян» реализовал пенальти. Далее команды поочерёдно обменивались голами. В составе «Зенита» забитыми мячами отметились полузащитник Александр Коваленко и нападающий Иван Сергеев.

До сегодняшнего дня «Зенит» ещё не проигрывал на зимних сборах. Петербургская команда провела семь товарищеских матчей, одержав победу в пяти из них. Сине-бело-голубые были сильнее таких команд, как «Динамо» Самарканд (5:1), «Чонбук Моторс» (5:1), «Урал» (1:0), «Аль-Духаиль» (2:0) и «Шанхай Шэньхуа» (6:0). Также подопечные Сергея Семака разошлись миром с «Аль-Фатом» (1:1) и «Ноа» (0:0).

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 36 очков за 18 матчей. Лидирует «Краснодар», на счету которого 38 очков.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
09 февраля 2024, пятница. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 4
Аль-Райян
Ар-Райян, Катар
0:1 Сутормин – 48'     0:2     1:2 Коваленко – 58'     1:3     2:3 Сергеев – 74'     2:4    
Удаления: Сутормин – 89' / нет
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