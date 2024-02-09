«Зенит» уступил катарскому «Аль-Райяну» в контрольном матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и катарский «Аль-Райян». Команды играли на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане (Катар). «Аль-Райяну» удалось одержать уверенную победу со счётом 4:2.

В первом тайме команды не смогли отметиться забитыми мячами. Однако во второй половине соперники забили аж шесть голов на двоих. Катарская команда вышла вперёд на 48-й минуте после автогола Алексея Сутормина. Ещё спустя шесть минут «Аль-Райян» реализовал пенальти. Далее команды поочерёдно обменивались голами. В составе «Зенита» забитыми мячами отметились полузащитник Александр Коваленко и нападающий Иван Сергеев.

До сегодняшнего дня «Зенит» ещё не проигрывал на зимних сборах. Петербургская команда провела семь товарищеских матчей, одержав победу в пяти из них. Сине-бело-голубые были сильнее таких команд, как «Динамо» Самарканд (5:1), «Чонбук Моторс» (5:1), «Урал» (1:0), «Аль-Духаиль» (2:0) и «Шанхай Шэньхуа» (6:0). Также подопечные Сергея Семака разошлись миром с «Аль-Фатом» (1:1) и «Ноа» (0:0).

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 36 очков за 18 матчей. Лидирует «Краснодар», на счету которого 38 очков.