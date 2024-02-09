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Гендиректор «Спартака» Малышев рассказал, почему клуб купил Угальде

Гендиректор «Спартака» Малышев рассказал, почему клуб купил Угальде
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о причине приобретения молодого костариканского форварда «Твенте» Манфреда Угальде.

«Не секрет, что для того, чтобы привезти в Россию игрока, нужно переплатить. Мы верим в потенциал Угальде», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Угальде перешёл в «Спартак» из «Твенте» за € 13 млн. В первой половине нынешнего сезона форвард провёл за нидерландскую команду 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

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