Григорян: думал, что Смолову не хватает тестостерона

Бывший главный тренер ряда российских клубов Александр Григорян высказался об игре нападающего московского «Динамо» Фёдора Смолова.

«Смотрел, какое влияние Фёдор создаёт не только на игру «Динамо», но и в старых командах, и думал: «Какого чёрта?» Это наш самый разносторонний, сбалансированный и самый интеллектуальный нападающий за последние 15 лет.

Говорил про себя: «Чего этому парню не хватает?» Естественно, в силу своего характера и так далее, думал, что тестостерона», — сказал Григорян в видео на YouTube-канале Cappuccino&Catenaccio Show.

В нынешнем сезоне Смолов провёл за бело-голубых 21 матч во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,8 млн.