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Григорян: думал, что Смолову не хватает тестостерона

Григорян: думал, что Смолову не хватает тестостерона
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Бывший главный тренер ряда российских клубов Александр Григорян высказался об игре нападающего московского «Динамо» Фёдора Смолова.

«Смотрел, какое влияние Фёдор создаёт не только на игру «Динамо», но и в старых командах, и думал: «Какого чёрта?» Это наш самый разносторонний, сбалансированный и самый интеллектуальный нападающий за последние 15 лет.

Говорил про себя: «Чего этому парню не хватает?» Естественно, в силу своего характера и так далее, думал, что тестостерона», — сказал Григорян в видео на YouTube-канале Cappuccino&Catenaccio Show.

В нынешнем сезоне Смолов провёл за бело-голубых 21 матч во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,8 млн.

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