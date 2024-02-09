Смолов: что я делаю в РПЛ? Другого места мне пока или уже нет

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал о плюсах игры за клуб из Российской Премьер-Лиги.

«Что Фёдор Смолов делает в РПЛ? Ну, собственно, другого места ему пока нет или уже нет. С удовольствием играю за свой родной первый клуб «Динамо», прохожу предсезонные сборы. Да, нахожусь в действительности российского футбола, которую ваша аудитория преимущественно не очень одобряет (авторы шоу рассказали, что их зрители скептически относятся к российской футбольной действительности. — Прим. «Чемпионата»).

В принципе, не так сильно с ними расхожусь во мнении, но при этом вижу очевидные плюсы, например, большее количество голов, это более атакующий футбол, хоть это и связано с увеличением числа ошибок, но при этом, как мне кажется, лучше смотреть на голы. Вот такой плюс на поверхности по российскому футболу. По сравнению с тем, что было даже 10 лет назад», — сказал Фёдор Смолов в видео на YouTube-канале Cappuccino&Catenaccio Show.

Смолов выступает за «Динамо» с января 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за бело-голубых 21 матч во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,8 млн.