«Вату катали». Игрок «Зенита» Коваленко высказался о поражении в матче с «Аль-Райяном»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко прокомментировал поражение в контрольном матче с катарским «Аль-Райяном» (2:4).

«Не знаю, что пошло не так – посыпались во втором тайме. В первом играли нормально, дисциплинированно, а во втором – нелепые и глупые ошибки. Может, потеряли в моменте концентрацию.

В атаке было много подходов, но вату вокруг и около катали. Может, не хватало креатива. Изюминки, тонкости. Но добавим креатива. Думаю, всё будет хорошо.

Мой гол отходит на второй план. Даже не хочу говорить о нём. Считаю, такой команде нельзя было проигрывать», — сказал Коваленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

В составе «Зенита» отличились Александр Коваленко и Иван Сергеев.