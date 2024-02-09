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«Вату катали». Игрок «Зенита» Коваленко высказался о поражении в матче с «Аль-Райяном»

«Вату катали». Игрок «Зенита» Коваленко высказался о поражении в матче с «Аль-Райяном»
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Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко прокомментировал поражение в контрольном матче с катарским «Аль-Райяном» (2:4).

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
09 февраля 2024, пятница. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 4
Аль-Райян
Ар-Райян, Катар
0:1 Сутормин – 48'     0:2     1:2 Коваленко – 58'     1:3     2:3 Сергеев – 74'     2:4    
Удаления: Сутормин – 89' / нет

«Не знаю, что пошло не так – посыпались во втором тайме. В первом играли нормально, дисциплинированно, а во втором – нелепые и глупые ошибки. Может, потеряли в моменте концентрацию.

В атаке было много подходов, но вату вокруг и около катали. Может, не хватало креатива. Изюминки, тонкости. Но добавим креатива. Думаю, всё будет хорошо.

Мой гол отходит на второй план. Даже не хочу говорить о нём. Считаю, такой команде нельзя было проигрывать», — сказал Коваленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

В составе «Зенита» отличились Александр Коваленко и Иван Сергеев.

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