«Вату катали». Игрок «Зенита» Коваленко высказался о поражении в матче с «Аль-Райяном»
Поделиться
Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко прокомментировал поражение в контрольном матче с катарским «Аль-Райяном» (2:4).
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
09 февраля 2024, пятница. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 4
Аль-Райян
Ар-Райян, Катар
0:1 Сутормин – 48' 0:2 1:2 Коваленко – 58' 1:3 2:3 Сергеев – 74' 2:4
Удаления: Сутормин – 89' / нет
«Не знаю, что пошло не так – посыпались во втором тайме. В первом играли нормально, дисциплинированно, а во втором – нелепые и глупые ошибки. Может, потеряли в моменте концентрацию.
В атаке было много подходов, но вату вокруг и около катали. Может, не хватало креатива. Изюминки, тонкости. Но добавим креатива. Думаю, всё будет хорошо.
Мой гол отходит на второй план. Даже не хочу говорить о нём. Считаю, такой команде нельзя было проигрывать», — сказал Коваленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
В составе «Зенита» отличились Александр Коваленко и Иван Сергеев.
Комментарии
- 10 февраля 2024
-
00:15
-
00:08
- 9 февраля 2024
-
23:52
-
23:40
-
23:37
-
23:33
-
23:17
-
23:16
-
23:10
-
22:58
-
22:52
-
22:41
-
22:34
-
22:28
-
22:25
-
22:18
-
22:10
-
22:08
-
22:00
-
21:58
-
21:55
-
21:52
-
21:50
-
21:46
-
21:43
-
21:42
-
21:38
-
21:37
-
21:36
-
21:32
-
21:28
-
21:28
-
21:22
-
21:19
-
21:18
Партнерский контент