Тухель: нейтральные фанаты хотят победы «Байера», это как играть с Федерером

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о предстоящем матче Бундеслиги, в котором его команда сыграет с лидером чемпионата — «Байером». Напомним, леверкузенцы до сих пор не знают поражений в нынешнем розыгрыше первенства Германии.

«Мы будет играть против множества нейтральных болельщиков, которые хотят, чтобы «Байер» выиграл чемпионство в нынешнем сезоне. Однако в первую очередь мы играем ради наших амбиций и ради титула.

Подобное бывает в теннисе. Когда играешь против Роджера Федерера (швейцарский теннисист, экс первая ракетка мира. — Прим. «Чемпионата»), всегда играешь против нейтральных болельщиков из-за его элегантности и кажущейся лёгкости. Всё это усложняет задачу Рафе Надалю и Новаку Джоковичу. То же самое касается и нас. Ситуация с давлением нейтральных фанатов только усложняет ситуацию», — приводит слова Тухеля ESPN.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. Подопечные Тухеля набрали 50 очков после 20 туров. Отставание мюнхенцев от лидирующего «Байера» составляет два очка.

Матч 21-го тура Бундеслиги между «Байером» и «Баварией» состоится в субботу, 10 февраля. Начало игры — в 20:30 мск.