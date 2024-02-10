«Барселоне» интересен полузащитник «Лестера» Ндиди

Полузащитник «Лестера» и сборной Нигерии Вильфред Ндиди может перебраться в один из европейских грандов, сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в подписании 27-летнего хавбека всерьёз заинтересована «Барселона». Летом у африканского футболиста заканчивается трудовое соглашение с нынешним клубом, и каталонцы могут этим воспользоваться, договорившись с полузащитником о переходе на правах свободного агента.

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Ндиди выступает за «Лестер» с 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «лис» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.