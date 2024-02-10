Фёдор Смолов назвал факторы развития конкурентной среды в РПЛ

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов ответил на вопрос об основе конкурентной среды в РПЛ.

«Основа конкурентной среды — это тот факт, что сейчас в РПЛ есть богатые, но нет нищих? Да, согласен, это один из самых важных факторов, плюс нет возможности привозить легионеров, которые делали разницу», — сказал Смолов в видео на YouTube-канале Cappuccino&Catenaccio Show.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 34-летний Фёдор Смолов провёл 16 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил две голевые передачи. Также на его счету пять игр, один гол и результативная передача в Фонбет Кубке России.

«Динамо» располагается на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе команды Марцела Лички 32 очка по итогам 18 туров.