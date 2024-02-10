Гвардиола – лучший тренер 2010-х – FourFourTwo

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назван лучшим тренером мира в 2010-х годах, сообщает FourFourTwo.
По информации источника, каталонский специалист возглавляет список из 32 человек, в который вошли как тренеры клубов, так и сборных.
Список десяти лучших тренеров по версии британского журнала FourFourTwo.
1. Хосеп Гвардиола («Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити»);
2. Висенте Дель Боске (сборная Испании);
3. Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»);
4. Юрген Клопп («Боруссия Дортмунд», «Ливерпуль»);
5. Дидье Дешам («Марсель», сборная Франции);
6. Зинедин Зидан («Реал Мадрид»);
7. Жозе Моуринью («Интер», «Реал», «Челси», «МЮ», «Тоттенхэм»);
8. Йоахим Лёв (сборная Германии);
9. Карло Анчелотти («Челси», «ПСЖ», «Реал», «Бавария», «Наполи», «Эвертон»);
10. Диего Симеоне («Катания», «Расинг» Авельянеда, «Атлетико»).
Отметим, 11-е место занял Луис Энрике, 12-е – Клаудио Раньери, 13-е – Массимилиано Аллегри, 14-е – Антонио Конте, 15-е – Маурисио Почеттино, 16-е – Роберто Манчини, 17-е – Юпп Хайнкес, 18-е – Фернанду Сантуш, 19-е – Унаи Эмери, 20-е – Арсен Венгер.
Томаса Тухеля портал поставил на 23-е место, Эрика тен Хага – на 24-е, Гарета Саутгейта – на 29-е.
Кайл Уолкер держит все трофеи «Манчестер Сити»: