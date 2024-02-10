Гвардиола оценил шансы «Манчестер Сити» завоевать требл во втором сезоне подряд

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил шансы английской команды завоевать требл во втором сезоне подряд.

«Это сказка, друзья мои. Для начала нам нужно обыграть «Эвертон». Я бы сказал, что мы не выиграем второй требл кряду с вероятностью 99,9%, потому что никогда, никогда, никогда ни одной команде не удалось это сделать», – приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсетях.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» на протяжении семи лет (с 2016 года). Под его руководством команда пять раз выигрывала чемпионат Англии, два раза побеждала в Кубке и Суперкубке Англии и по разу — в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

После 23 туров АПЛ нынешнего сезона турнирную таблицу возглавляет «Ливерпуль», набравший 51 очко. На втором месте располагается «Манчестер Сити» (49 очков), но «горожане» провели на одну игру меньше. Тройку лидеров замыкает «Арсенал» (49 очков).

Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии: