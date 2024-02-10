Серхио Бускетс собрал идеального футболиста

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Испанский полузащитник «Интер Майами» Серхио Бускетс рассказал, качествами каких игроков должен обладать идеальный футболист.

«Левая нога — Месси. Правая нога — Иньеста. Скорость — Дембеле. Сила — Пуйоль. Страсть — Серхио Рамос. Интеллект — я (смеётся)», — сказал Бускетс в интервью пресс-службе МЛС.

Серхио Бускетс перешёл в «Интер Майами» летом 2023 года. Испанский футболист, находившийся в структуре «Барселоны» с 2005 года, отказался продлевать контракт с командой, истёкший в конце прошлого сезона.

Напомним, 7 февраля завершился товарищеский матч, в котором встречались японский «Виссел Кобе» и американский «Интер Майами». Команды играли на Олимпийском стадионе в Токио (Япония). Основное время матча завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти «Виссел Кобе» одержал победу со счётом 4:3.

Луис Суарес отметился дебютным голом за «Интер Майами»: