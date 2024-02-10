Гарри Кейн назвал лучшего дриблёра в мировом футболе

Бывший нападающий «Тоттенхэма», а ныне игрок мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн выбрал лучшего дриблёра в мировом футболе.

«Лучший дриблёр мира? Лионель Месси», — приводит слова Кейна FCB Albiceleste в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» минувшим летом за € 105 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за мюнхенцев 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

На данный момент Лионель Месси представляет американский «Интер Майами», который начнёт новый сезон МЛС уже в феврале.

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