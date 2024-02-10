Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гарри Кейн назвал лучшего дриблёра в мировом футболе

Гарри Кейн назвал лучшего дриблёра в мировом футболе
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Тоттенхэма», а ныне игрок мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн выбрал лучшего дриблёра в мировом футболе.

«Лучший дриблёр мира? Лионель Месси», — приводит слова Кейна FCB Albiceleste в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» минувшим летом за € 105 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за мюнхенцев 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

На данный момент Лионель Месси представляет американский «Интер Майами», который начнёт новый сезон МЛС уже в феврале.

Реакция Месси на два подряд не забитых пенальти одноклубника

Материалы по теме
Месси выдал красивый дриблинг в товарищеском матче. Видео
Истории
Месси выдал красивый дриблинг в товарищеском матче. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android