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Реал Мадрид — Жирона. Прямая трансляция
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20:30 Мск
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Анчелотти высказался о шансах «Жироны» опередить «Реал» в таблице Ла Лиги

Анчелотти высказался о шансах «Жироны» опередить «Реал» в таблице Ла Лиги
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал предстоящий домашний матч с «Жироной» в рамках 24-го тура испанской Ла Лиги.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

«Мечта, которая есть у «Жироны», велика. У них есть мотивация приехать сюда. Они могут выиграть матч и возглавить Ла Лигу. Мы должны иметь это в виду. У них достаточно денег, чтобы арендовать местечко в Мадриде, хотя это будет недёшево», — приводит слова Анчелотти Marca.

10 февраля на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу» пройдёт матч 24-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Жирона». По итогам 23 туров мадридцы возглавляют турнирную таблицу, набрав 58 очков, гости находятся на втором месте с отставанием в два очка. В случае победы в этой встрече «Жирона» опередит «Реал» и выйдет в лидеры Ла Лиги.

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