Защитник «Спартака» Чернов рассказал о подготовке команды к весенней части сезона РПЛ

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов рассказал о том, как клуб готовится к весенней части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Форма неоптимальная у нас. За счёт тренировок будем добавлять. Тяжеловато, когда играешь по 30–45 минут. Хочется получать больше игрового времени. У нас ещё будет игра на турнире, а также товарищеские матчи. Думаю, что ближе к марту наберём», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Никите Чернову 28 лет. Он выступает за столичный клуб с февраля 2022 года. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 31 декабря 2026 года. Свой первый мяч за клуб он забил 23 ноября 2022 года в матче 5-го тура группового этапа Кубка России с «Крыльями Советов» (1:2). В сезоне-2022/2023 Никита провёл во всех турнирах 33 матча, в которых забил один мяч.