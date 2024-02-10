«Брайтон» объявил о договорённости по переходу Османа из «Норшелланна»

Английский «Брайтон энд Хоув Альбион» договорился с датским «Норшелланном» о переходе ганского нападающего Ибрагима Османа летом 2024 года. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Ганский нападающий присоединится к клубу, когда в конце этого сезона откроется трансферное окно, по контракту, рассчитанному до июня 2029 года.

19-летний футболист присоединился к «Норшелланну» из академии Ганы «Право на мечту» в январе 2023 года, следуя тому же пути в «Брайтон», который прошёл игрок сборной Кот-д’Ивуара Симон Адингра.

В этом сезоне Ибрагим сыграл за датскую команду 29 матчей, забил четыре гола и сделал пять результативных передач», — написано в заявлении клуба.

«Брайтон» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 35 очков за 23 игры.