В «Севилье» сомневаются в целесообразности продления контракта с 37-летним Рамосом

Руководство «Севильи» не уверено в необходимости пролонгации трудового соглашения с 37-летним центральным защитником Серхио Рамосом, которое истекает по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Relevo.

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По информации источника, сам игрок изъявляет желание продолжить карьеру в андалусийском клубе.

Напомним, Рамос присоединился к «Севилье» в минувшем сентябре на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне защитник «Севильи» принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.