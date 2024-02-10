Источник: Сутормин переходит из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды

Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин продолжит карьеру в «Сочи». Об этом в своём телеграм-канале сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, Сутормин на правах аренды будет выступать за южан до конца сезона. Отмечается, что Алексей мог оказаться в «Ростове», но в процессе переговоров сине-бело-голубые дважды отзывали своё согласие на переход. Когда петербургский клуб был готов отдать Сутормина в стан южан, отказался уже «Ростов».

В нынешнем сезоне Сутормин провёл за «Зенит» семь матчей в РПЛ и четыре матча в Кубке России. На его счету две результативные передачи в чемпионате.

Напомним, Сутормин является футболистом сине-бело-голубых с 2019 года. Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2025 года. В составе команды он стал четырёхкратным чемпионом России.