Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кассьерра попал в десятку игроков, забивающих наибольшее количество мячей с игры

Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) опубликовал десятку игроков старше 23 лет, которые забивают наибольшее количество голов с игры в течение основного времени матча. В неё попал колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра.

Согласно рейтингу, 26-летний футболист занимает девятую строчку. Лидирует Мохамед эль-Амин Амура — алжирский футболист, полузащитник клуба «Юнион» и сборной Алжира. На втором месте — 27-летний Серу Гирасси, выступающий на позиции центрального нападающего «Штутгарта» и сборной Гвинеи. Замыкает тройку 36-летний нападающий австралийского «Мельбурн Виктори» Бруно Форнароли.

Матео Кассьерре 26 лет. 2 февраля 2024 года колумбиец подписал новый контракт с «Зенитом». Обновлённое соглашение с нападающим действует до конца сезона-2026/2027.

Футболист перешёл в «Зенит» из «Сочи» летом 2022 года, стал в составе петербургского клуба чемпионом России и дважды — обладателем Суперкубка России. За «Зенит» он провёл 56 матчей, забил 21 мяч и отдал 11 голевых передач.