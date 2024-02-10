Игрок «Милана» Эрнандес: Роналду не просто пример для подражания, он эталон этого спорта

Бывший левый защитник мадридского «Реала» Тео Эрнандес, ныне выступающий за «Милан», рассказал о взаимодействии с экс-нападающим «сливочных» Криштиану Роналду, когда оба футболиста выступали за «Королевский клуб».

«Криштиану — это больше чем пример, он эталон этого вида спорта. Он очень помог мне, когда я в 19-летнем возрасте пришёл в «Реал». Он был одним из игроков, которые больше всего следили за молодёжью, стараясь делать так, чтобы нам было как можно комфортнее. Я многому научился у него, и для меня было честью делить с ним раздевалку», — приводит слова Эрнандеса AS.

Напомним, Эрнандес выступал за «Реал» с 2017 по 2019 год.

Роналду играл за «сливочных» в период с 2009 по 2018 год. За это время он принял участие в 438 матчах во всех турнирах, в которых отметился 450 голами и 131 результативной передачей.