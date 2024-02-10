Игрок «Милана» Тео Эрнандес оценил возможность своего возвращения в «Реал»

Левый защитник «Милана» Тео Эрнандес ответил на вопрос, думает ли он о возвращении в мадридский «Реал», которому он принадлежал в период с 2017 по 2019 год.

«В отношении «Реала» у меня есть только слова благодарности, ведь он сделал на меня большую ставку в своё время. Я человек, который не любит смотреть в будущее, предпочитая сосредоточиваться на настоящем. Но как благодарный человек я храню этот великий клуб в своём сердце.

Зол ли я из-за того, что не получилось добиться успеха в стане «сливочных»? Возможно, в то время не было подходящих условий для того, чтобы я мог раскрыть свой потенциал, но, повторю, я благодарен этому клубу. На текущий момент мне хорошо в «Милане», — приводит слова Эрнандеса AS.

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Напомним, выступая за «Реал», защитник принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.