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Хави ответил, может ли он пересмотреть своё решение об уходе из «Барселоны»

Хави ответил, может ли он пересмотреть своё решение об уходе из «Барселоны»
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Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос о том, может ли он поменять своё решение об уходе из каталонской команды после завершения текущего сезона. Испанский специалист дал понять, что он не планирует менять позицию по поводу будущего в стане сине-гранатовых.

«Думаю, я ясно дал понять: ничего не буду менять, я сосредоточен на повседневной работе. Решение было правильным, я думаю, что клубу нужно было изменение динамики и курса. И, видя реакцию команды, я полагаю, что это было хорошее решение», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, Хави возглавил «Барселону» 6 ноября 2021 года. За это время 44-летний специалист выиграл с каталонцами два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023). В январе текущего года Хави объявил, что покинет команду по окончании сезона.

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