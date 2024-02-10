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В «Динамо» Махачкала заявили, что рассмотрят трансфер Агаларова в случае выхода в РПЛ

В «Динамо» Махачкала заявили, что рассмотрят трансфер Агаларова в случае выхода в РПЛ
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о возможном трансфере нападающего грозненского «Ахмата» Гамида Агаларова.

«Пока всё заканчивается на нашем интересе к Агаларову. Конечно, такой футболист был бы украшением для нашей команды. Пока никаких переговоров нет. Если летом у нас будет повышение в классе, конечно, вернёмся к этому вопросу», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил об интересе клуба к Гамиду Агаларову.

Махачкалинское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 37 очков за 20 матчей. В 21-м туре «Динамо» встретится с саратовским «Соколом» 2 марта.

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