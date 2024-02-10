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Дубль Холанда принёс «Манчестер Сити» победу над «Эвертоном»

Дубль Холанда принёс «Манчестер Сити» победу над «Эвертоном»
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Завершился матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и ливерпульский «Эвертон». Игра проходила на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере, Англия. В качестве главного арбитра встречи выступил Джон Брукс. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 мск. «Горожане» одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Англия - Премьер-лига . 24-й тур
10 февраля 2024, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Холанд – 71'     2:0 Холанд – 85'    

Хозяева поля добились победы благодаря дублю норвежского нападающего Эрлинга Холанда. Первый мяч форвард забил на 71-й минуте, а второй гол был забит на 85-й. Ассистировали Холанду защитник Натан Аке и полузащитник Кевин Де Брёйне.

После этой победы в активе «Манчестер Сити» стало 52 очка. Подопечные Хосепа Гвардиолы возглавили турнирную таблицу АПЛ. «Эвертон» с 19 очками находится на 18-м месте в чемпионате.

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