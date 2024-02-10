«Манчестер Сити» — «Эвертон»: «горожане» забили второй гол

В эти минуты идёт матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Эвертон». Игра проходит на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступает Джон Брукс. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Хозяева поля выигрывают со счётом 2:0.
На 86-й минуте форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил дубль.
После 22 игр в АПЛ «Манчестер Сити» набрал 49 очков и занимает второе место. «Эвертон» после 23 туров чемпионата Англии заработал 19 очков и расположился на 18-й строчке.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги команды уже встречались в 19-м туре. В той игре подопечные Гвардиолы одержали победу со счётом 3:1.
В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге «Манчестер Сити» и «Эвертон» сыграли вничью со счётом 1:1. Во втором круге «горожане» победили «ирисок» со счётом 3:0.
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