«Манчестер Сити» — «Эвертон»: «горожане» забили второй гол

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты идёт матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Эвертон». Игра проходит на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступает Джон Брукс. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Хозяева поля выигрывают со счётом 2:0.

На 86-й минуте форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил дубль.

После 22 игр в АПЛ «Манчестер Сити» набрал 49 очков и занимает второе место. «Эвертон» после 23 туров чемпионата Англии заработал 19 очков и расположился на 18-й строчке.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги команды уже встречались в 19-м туре. В той игре подопечные Гвардиолы одержали победу со счётом 3:1.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге «Манчестер Сити» и «Эвертон» сыграли вничью со счётом 1:1. Во втором круге «горожане» победили «ирисок» со счётом 3:0.