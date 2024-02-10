Фанаты прервали матчи Бундеслиги, закидав поля теннисными мячами

Болельщики прервали матчи Бундеслиги «Унион» — «Вольфсбург» и «Боруссия» М — «Дармштадт», которые проходят в данный момент, закидав футбольные поля теннисными мячами.

«Частный капитал не хочет иметь влияния? Не держите нас за идиотов. Инвесторы Немецкого футбольного союза финансируются саудовскими кровавыми деньгами. А с кем поведёшься…», — написано на баннере «Униона».

Таким образом немецкие фанаты выражают своё недовольство Немецким футбольным союзом и слухами о возможном привлечении сторонних инвесторов из Саудовской Аравии. На данный момент после 20 сыгранных матчей немецкой Бундеслиги лидером чемпионата является «Байер» с 52 очками. Ближайшим преследователем является «Бавария», у которой 50 очков.