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Фанаты прервали матчи Бундеслиги, закидав поля теннисными мячами

Фанаты прервали матчи Бундеслиги, закидав поля теннисными мячами
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Болельщики прервали матчи Бундеслиги «Унион» — «Вольфсбург» и «Боруссия» М — «Дармштадт», которые проходят в данный момент, закидав футбольные поля теннисными мячами.

«Частный капитал не хочет иметь влияния? Не держите нас за идиотов. Инвесторы Немецкого футбольного союза финансируются саудовскими кровавыми деньгами. А с кем поведёшься…», — написано на баннере «Униона».

Таким образом немецкие фанаты выражают своё недовольство Немецким футбольным союзом и слухами о возможном привлечении сторонних инвесторов из Саудовской Аравии. На данный момент после 20 сыгранных матчей немецкой Бундеслиги лидером чемпионата является «Байер» с 52 очками. Ближайшим преследователем является «Бавария», у которой 50 очков.

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