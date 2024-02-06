Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бернд Лено: если честно, в Англии все называют Бундеслигу «Лигой фермеров»

Бернд Лено: если честно, в Англии все называют Бундеслигу «Лигой фермеров»
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер лондонского «Фулхэма» Бернд Лено высказался о том, что в Англии немецкую Бундеслигу называют «Лигой фермеров».

«Конечно, я считаю этот термин неуместным. Но если честно, здесь все так называют Бундеслигу. Это страна английской Премьер-лиги, а Бундеслига никому не интересна, ни англичанам, ни иностранцам. Более подходящим термином было бы «лига развития».

Амбициозные игроки очень часто уезжают в Германию, а потом возвращаются обратно в АПЛ. Примеров можно привести множество. Но, опять же, что касается «Лиги фермеров», я каждую неделю веду дискуссии со своими партнёрами по команде.

Я могу рассказать вам один пример: когда «Бавария» играла с «Хоффенхаймом» в начале 2024 года в пятницу вечером, «Бёрнли» играл с «Лутон Таун». Мы все были в физиокабинете, но у меня не было возможности (смотреть матч «Баварии». — Прим. «Чемпионата»). Они говорили, что в Бундеслиге мало что происходит, она неинтересная. Ребята сказали: Лига фермеров не будет на экране», — приводит слова Лено Bayern & Germany.

На данный момент клуб возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. Команда Алонсо после 20 матчей набрала 52 очка – 16 побед и четыре ничьих. «Бавария» отстаёт от «аптекарей» на два очка.

Материалы по теме
Мануэль Нойер: игра «Байера» похожа на то, как действовал Хаби Алонсо, когда был игроком
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android