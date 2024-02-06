Бернд Лено: если честно, в Англии все называют Бундеслигу «Лигой фермеров»

Голкипер лондонского «Фулхэма» Бернд Лено высказался о том, что в Англии немецкую Бундеслигу называют «Лигой фермеров».

«Конечно, я считаю этот термин неуместным. Но если честно, здесь все так называют Бундеслигу. Это страна английской Премьер-лиги, а Бундеслига никому не интересна, ни англичанам, ни иностранцам. Более подходящим термином было бы «лига развития».

Амбициозные игроки очень часто уезжают в Германию, а потом возвращаются обратно в АПЛ. Примеров можно привести множество. Но, опять же, что касается «Лиги фермеров», я каждую неделю веду дискуссии со своими партнёрами по команде.

Я могу рассказать вам один пример: когда «Бавария» играла с «Хоффенхаймом» в начале 2024 года в пятницу вечером, «Бёрнли» играл с «Лутон Таун». Мы все были в физиокабинете, но у меня не было возможности (смотреть матч «Баварии». — Прим. «Чемпионата»). Они говорили, что в Бундеслиге мало что происходит, она неинтересная. Ребята сказали: Лига фермеров не будет на экране», — приводит слова Лено Bayern & Germany.

На данный момент клуб возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. Команда Алонсо после 20 матчей набрала 52 очка – 16 побед и четыре ничьих. «Бавария» отстаёт от «аптекарей» на два очка.